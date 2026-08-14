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14.08.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Kursverlusten

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Kursverlusten

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 334,93 USD nach.

FedEx
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Die FedEx-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 334,93 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'784 Punkten realisiert. Die FedEx-Aktie sank bis auf 334,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 339,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103'896 FedEx-Aktien umgesetzt.

Bei 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 2,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,57 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 55,94 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,85 USD aus. Am 23.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 6,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 6,88 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 23.09.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
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