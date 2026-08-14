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14.08.2026 16:29:00

FedEx Aktie News: FedEx präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

FedEx Aktie News: FedEx präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von FedEx. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

FedEx
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 340,41 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'796 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die FedEx-Aktie zog in der Spitze bis auf 341,15 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 339,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34'538 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 345,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,35 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 147,57 USD. Mit einem Kursverlust von 56,65 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,85 USD. Am 23.06.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 6,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 6,88 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 23.09.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 21,36 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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