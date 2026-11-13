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13.11.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx reagiert am Freitagabend positiv
Die Aktie von FedEx zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 322,42 USD.
Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 322,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'554 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 323,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 321,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 45'660 FedEx-Aktien.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 7,00 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,33 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 5,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,85 USD. Am 28.10.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat FedEx im vergangenen Quartal 22.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FedEx 22.24 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte FedEx am 02.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 02.02.2028 dürfte FedEx die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,15 USD je FedEx-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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