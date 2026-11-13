FedEx Aktie News: FedEx präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 320,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'506 Punkten liegt. In der Spitze gewann die FedEx-Aktie bis auf 323,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 321,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'182 FedEx-Aktien.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 7,56 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 173,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,96 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,85 USD aus. FedEx veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 22.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 21,15 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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