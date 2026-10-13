Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’980 0.4%  SPI 19’792 0.3%  Dow 51’670 -0.4%  DAX 25’317 0.2%  Euro 0.9327 0.0%  EStoxx50 6’205 0.6%  Gold 4’149 -0.2%  Bitcoin 69’439 0.3%  Dollar 0.8327 0.0%  Öl 106.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress
Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient
Lufthansa-Aktie: Swiss-CEO sieht mehr und verstärkte Krisen
Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an
Suche...

FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Einbussen

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Einbussen

Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 290,68 USD ab.

FedEx
241.62 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

Die FedEx-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 290,68 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. In der Spitze büsste die FedEx-Aktie bis auf 288,81 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 293,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 57'603 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 150,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 92,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,05 USD aus. FedEx gewährte am 23.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,60 USD gegenüber 3,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 25.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die FedEx-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen

DHL-Aktie tiefer: Deutsche Post übernimmt Paketautomaten-Betreiber Myflexbox


Bildquelle: Eugene Berman / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu FedEx Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FedEx Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.10.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.07.26 FedEx Outperform Bernstein Research
02.07.26 FedEx Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

09:21 SG-Marktüberblick: 14.10.2026
08:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 100-Tage-Linie als Widerstand
07:30 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
13.10.26 Logo WHS DAX-Rally auf Ansage: Gap-Close bei 25.449 Punkten getroffen!
13.10.26 Der globale Tourismusboom: Welche Unternehmen profitieren von der Rückkehr der Reiselust?
13.10.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf RWE AG
13.10.26 Alle SMI-Werte im Plus
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’478.01 19.97 S2B9EU
Short 14’787.70 13.93 S3PBUU
Short 15’319.82 8.98 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’979.91 14.10.2026 09:41:40
Long 13’353.14 19.83 SLBIBU
Long 13’047.54 13.93 SE2BZU
Long 12’496.16 8.98 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich
Erste Schätzungen: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagnachmittag stark gefragt
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Mittag stark gefragt
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
BioNTech-Aktie unter Druck: Weiterer Rückschlag bei mRNA-Krebstherapie
US-Aktienmarkt: Warum ein Indikator die November-Rally infrage stellt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.