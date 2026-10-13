FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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13.10.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Einbussen
Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 290,68 USD ab.
Die FedEx-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 290,68 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. In der Spitze büsste die FedEx-Aktie bis auf 288,81 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 293,21 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 57'603 FedEx-Aktien den Besitzer.
Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 150,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 92,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,05 USD aus. FedEx gewährte am 23.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,60 USD gegenüber 3,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 25.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die FedEx-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,45 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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