FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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13.10.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 290,97 USD.
Die FedEx-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 290,97 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'803 Punkten steht. Bei 290,88 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 293,21 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'069 FedEx-Aktien.
Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Gewinne von 18,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2025 auf bis zu 150,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 93,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 5,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,05 USD. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 23.06.2026. Es stand ein EPS von 6,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 3,46 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 25.01 Mrd. USD gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 21,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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