FedEx Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von FedEx

Die FedEx-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 321,49 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'609 Punkten steht. Der Kurs der FedEx-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 320,67 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 322,74 USD. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56'254 Stück gehandelt.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 7,31 Prozent zulegen. Am 19.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 173,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 46,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,67 USD belaufen. FedEx liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.86 Mrd. USD – ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FedEx 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 02.02.2028 werfen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,08 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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