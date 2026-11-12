FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit Kursverlusten

Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 322,07 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'591 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 320,67 USD. Mit einem Wert von 322,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 21'121 FedEx-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 7,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 173,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 46,18 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,67 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Am 28.10.2026 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.86 Mrd. USD – ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FedEx 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.02.2028.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,08 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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