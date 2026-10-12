FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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12.10.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx am Montagabend mit Einbussen
Die Aktie von FedEx gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 291,10 USD ab.
Um 20:26 Uhr ging es für die FedEx-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 291,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'800 Punkten steht. Das Tagestief markierte die FedEx-Aktie bei 289,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 292,72 USD. Bisher wurden heute 48'570 FedEx-Aktien gehandelt.
Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 18,52 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 48,56 Prozent sinken.
Nach 5,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,05 USD je FedEx-Aktie. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.24 Mrd. USD umgesetzt.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 28.10.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,45 USD je FedEx-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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