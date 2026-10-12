FedEx Aktie News: FedEx präsentiert sich am Nachmittag fester

Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 292,53 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 293,16 USD aus. Bei 292,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'479 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,00 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 17,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 48,81 Prozent Luft nach unten.

FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,05 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 23.06.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die FedEx-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte FedEx die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 21,45 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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