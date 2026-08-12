FedEx Aktie News: FedEx verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der FedEx-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 322,23 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'751 Punkten steht. Die FedEx-Aktie zog in der Spitze bis auf 325,62 USD an. Im Tief verlor die FedEx-Aktie bis auf 322,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 322,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 15'724 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 345,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 7,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 146,67 USD ab. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 54,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,85 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 23.06.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 25.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 23.09.2027.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2027 21,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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