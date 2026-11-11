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11.11.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx am Mittwochabend mit Aufschlag
Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 322,14 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 322,14 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'625 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die FedEx-Aktie bei 322,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 319,44 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 50'753 FedEx-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Am 12.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 169,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 47,40 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,68 USD ausgeschüttet werden. FedEx liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,46 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 22.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22.24 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 02.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 02.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von FedEx.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,14 USD je FedEx-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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