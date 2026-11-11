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11.11.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx legt am Mittwochnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von FedEx. Zuletzt ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 320,85 USD.
Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 320,85 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 321,55 USD. Mit einem Wert von 319,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 18'778 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 345,00 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 7,53 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,45 USD am 12.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,68 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.86 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2027 terminiert. Am 02.02.2028 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,14 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
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