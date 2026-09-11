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11.09.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend stärker

FedEx Aktie News: FedEx am Abend stärker

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

FedEx
253.27 CHF 0.26%
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Um 20:26 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 313,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'667 Punkten liegt. Der Kurs der FedEx-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 315,31 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 313,53 USD. Zuletzt wechselten via New York 97'963 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 9,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,21 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,67 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,81 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 23.06.2026. Es stand ein EPS von 6,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 6,88 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.01 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.22 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 23.09.2027 dürfte FedEx die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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