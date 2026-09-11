FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit roter Tendenz

Die FedEx-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 309,75 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Die FedEx-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 309,61 USD ab. Mit einem Wert von 313,53 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 19'414 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,38 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,21 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,81 USD. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 6,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat FedEx im vergangenen Quartal 25.01 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FedEx 22.22 Mrd. USD umsetzen können.

Die FedEx-Bilanz für Q1 2027 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 23.09.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 21,37 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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