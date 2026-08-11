FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Dienstagabend südwärts

Die FedEx-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 321,22 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'727 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die FedEx-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 321,00 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 327,21 USD. Zuletzt wurden via New York 57'465 FedEx-Aktien umgesetzt.

Bei 345,00 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 7,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.08.2025 (146,67 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem FedEx seine Aktionäre 2026 mit 5,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,85 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 23.06.2026. Das EPS belief sich auf 6,60 USD gegenüber 6,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.01 Mrd. USD ausgewiesen.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von FedEx.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 26,04 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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