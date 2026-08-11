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11.08.2026 16:29:00

FedEx Aktie News: FedEx verteuert sich am Nachmittag

FedEx Aktie News: FedEx verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die FedEx-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 325,88 USD.

FedEx
261.96 CHF 0.14%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von FedEx legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 325,88 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die FedEx-Aktie bis auf 328,01 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 327,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'961 FedEx-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 345,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,87 Prozent hinzugewinnen. Am 14.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 146,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 54,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,85 USD. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,60 USD gegenüber 6,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 23.09.2027.

Für das Jahr 2029 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 26,04 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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