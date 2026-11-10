FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Kursplus

Um 20:26 Uhr sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 320,16 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'507 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 320,17 USD. Bei 318,37 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47'665 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,00 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.11.2025 auf bis zu 169,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 47,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,68 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.02.2028.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,14 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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