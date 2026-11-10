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10.11.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Dienstagnachmittag südwärts
Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 314,88 USD.
Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 314,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'521 Punkten steht. Die FedEx-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 314,88 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 318,37 USD. Bisher wurden heute 17'781 FedEx-Aktien gehandelt.
Bei 345,00 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 8,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 86,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,68 USD aus. Am 28.10.2026 lud FedEx zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.24 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 02.02.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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