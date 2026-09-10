FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.09.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx präsentiert sich am Abend stärker
Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 311,82 USD.
Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere um 20:26 Uhr 0,9 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'590 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die FedEx-Aktie bei 313,53 USD. Bei 307,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 50'502 FedEx-Aktien gehandelt.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,47 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,81 USD belaufen. Am 23.06.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,88 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 25.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,54 Prozent gesteigert.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 23.09.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 21,37 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
10.09.26
|FedEx Aktie News: FedEx präsentiert sich am Abend stärker (finanzen.ch)
|
10.09.26
|FedEx Aktie News: FedEx verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.08.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.07.26
|FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
Analysen zu FedEx Corp.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
FedEx am 10.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.