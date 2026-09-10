FedEx Aktie News: FedEx präsentiert sich am Abend stärker

Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere um 20:26 Uhr 0,9 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'590 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die FedEx-Aktie bei 313,53 USD. Bei 307,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 50'502 FedEx-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,47 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,81 USD belaufen. Am 23.06.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,88 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 25.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,54 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 23.09.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 21,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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