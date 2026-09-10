FedEx Aktie News: FedEx verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 311,79 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'603 Punkten steht. Der Kurs der FedEx-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 311,99 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 307,69 USD. Zuletzt wechselten via New York 25'960 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 345,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 10,65 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 148,21 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem FedEx seine Aktionäre 2026 mit 5,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,81 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 23.06.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,60 USD, nach 6,88 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 25.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,54 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 23.09.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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