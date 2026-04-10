FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Verlusten

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 374,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'818 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 373,67 USD. Bei 377,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 74'815 FedEx-Aktien.

Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 392,58 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 199,85 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 46,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,52 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 19.03.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,76 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.00 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.06.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 24.06.2027.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 19,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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