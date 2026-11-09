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09.11.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx am Abend stärker
Die Aktie von FedEx zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 319,43 USD.
Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'546 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 319,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 313,04 USD. Zuletzt wechselten via New York 44'268 FedEx-Aktien den Besitzer.
Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD an. 8,00 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,13 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 47,05 Prozent Luft nach unten.
Nach 5,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,68 USD je FedEx-Aktie. FedEx veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent auf 22.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 02.02.2028 dürfte FedEx die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,14 USD je FedEx-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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