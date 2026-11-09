FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Nachmittag tiefer

Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 316,31 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'516 Punkten steht. Bei 312,45 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 313,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 19'771 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 345,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 9,07 Prozent wieder erreichen. Am 11.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,13 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 87,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,68 USD. FedEx liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,75 Prozent auf 22.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 02.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 21,14 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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