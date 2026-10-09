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09.10.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit roter Tendenz

FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 290,81 USD.

FedEx
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Die FedEx-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 290,81 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'812 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die FedEx-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 290,00 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 291,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 57'714 FedEx-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 345,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,63 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,74 USD. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 48,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,05 USD. FedEx veröffentlichte am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 6,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,46 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 25.01 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 21,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SI7B8U
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
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