FedEx Aktie News: FedEx am Freitagnachmittag in Rot

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 290,99 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'794 Punkten notiert. Die FedEx-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 290,12 USD ab. Mit einem Wert von 291,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 19'548 FedEx-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. 18,56 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,74 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 48,54 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,05 USD, nach 5,80 USD im Jahr 2026. Am 23.06.2026 lud FedEx zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. In Sachen EPS wurden 6,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,46 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.01 Mrd. USD im Vergleich zu 22.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2027 21,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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