FedEx Aktie News: FedEx am Abend mit Verlusten

Die FedEx-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 309,11 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'642 Punkten steht. Die FedEx-Aktie gab in der Spitze bis auf 308,74 USD nach. Bei 311,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 78'141 FedEx-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,00 USD) erklomm das Papier am 16.06.2026. Gewinne von 11,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 148,21 USD am 12.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 52,05 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2026 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,81 USD aus. Am 23.06.2026 lud FedEx zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 6,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat FedEx mit einem Umsatz von insgesamt 25.01 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,54 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 23.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 21,30 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen