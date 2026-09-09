FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag in Rot

Die FedEx-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 310,51 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'645 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 309,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 311,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32'168 FedEx-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,00 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 10,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,21 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 52,27 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,81 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 23.06.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.22 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 23.09.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen