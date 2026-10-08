FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx am Abend höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von FedEx. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 290,21 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 290,21 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'761 Punkten tendiert. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 290,80 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 288,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56'536 FedEx-Aktien umgesetzt.
Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 15,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (149,74 USD). Abschläge von 48,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 23.06.2026. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,46 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 28.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 21,63 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen
DHL-Aktie tiefer: Deutsche Post übernimmt Paketautomaten-Betreiber Myflexbox
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
08.10.26
|FedEx Aktie News: FedEx am Abend höher (finanzen.ch)
|
08.10.26
|FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu FedEx Corp.
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.