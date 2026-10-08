FedEx Aktie News: FedEx am Abend höher

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,4 Prozent auf 290,21 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'761 Punkten tendiert. Die FedEx-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 290,80 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 288,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56'536 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 15,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2025 (149,74 USD). Abschläge von 48,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 23.06.2026. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,46 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 21,63 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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