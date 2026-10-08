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08.10.2026 16:29:00

FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit roten Vorzeichen

FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 287,98 USD.

FedEx
241.72 CHF 1.09%
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Um 16:28 Uhr fiel die FedEx-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 287,98 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'788 Punkten steht. Im Tief verlor die FedEx-Aktie bis auf 286,74 USD. Mit einem Wert von 288,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 22'349 Stück.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 19,80 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2025 Kursverluste bis auf 149,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,05 USD belaufen. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FedEx einen Umsatz von 22.24 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten taxieren den FedEx-Gewinn für das Jahr 2027 auf 21,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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