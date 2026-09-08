FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Dienstagabend südwärts

Das Papier von FedEx gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 317,30 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. Die FedEx-Aktie sank bis auf 314,22 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 320,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 60'842 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 148,04 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 53,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,82 USD. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 28.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. FedEx dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.09.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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