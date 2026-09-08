FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 315,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'680 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die FedEx-Aktie bei 315,18 USD. Bei 320,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 25'431 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 8,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 148,04 USD. Abschläge von 53,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,82 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 23.06.2026 vor. Es stand ein EPS von 6,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 6,88 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 23.09.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,45 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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