FedEx Aktie News: FedEx macht am Mittwochabend Boden gut

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 289,43 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'800 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 290,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 287,83 USD. Zuletzt wurden via New York 54'783 FedEx-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 345,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 93,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 5,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,30 USD aus. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 23.06.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 25.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte FedEx die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 21,60 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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