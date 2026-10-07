FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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07.10.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
Die Aktie von FedEx zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 289,42 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die FedEx-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 289,42 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'774 Punkten liegt. Der Kurs der FedEx-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 290,21 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 287,83 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'147 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 345,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,20 Prozent. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,26 Prozent könnte die FedEx-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 5,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,30 USD je FedEx-Aktie. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 23.06.2026. In Sachen EPS wurden 6,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 3,46 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FedEx einen Umsatz von 22.24 Mrd. USD eingefahren.
FedEx wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 21,60 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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