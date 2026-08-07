FedEx Aktie News: FedEx zieht am Abend an

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 317,97 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'739 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die FedEx-Aktie bei 319,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 315,06 USD. Zuletzt wechselten via New York 67'666 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 8,50 Prozent wieder erreichen. Am 14.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 146,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,87 Prozent.

FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,85 USD belaufen. Am 23.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 6,60 USD gegenüber 6,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.01 Mrd. USD im Vergleich zu 22.22 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 23.09.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 21,36 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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