FedEx Aktie News: FedEx am Freitagnachmittag gesucht

Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 316,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'750 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 317,86 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 315,06 USD. Zuletzt wechselten 17'895 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 8,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 146,67 USD fiel das Papier am 14.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 115,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,85 USD aus. FedEx gewährte am 23.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.01 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. FedEx dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.09.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 21,36 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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