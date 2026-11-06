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06.11.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx am Freitagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 308,91 USD ab.
Die FedEx-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 308,91 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'402 Punkten realisiert. Die FedEx-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 308,00 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 312,54 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 113'826 FedEx-Aktien.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 169,13 USD fiel das Papier am 11.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2026 5,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,74 USD belaufen. Am 28.10.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 3,46 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent auf 22.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 02.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von FedEx.
Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2027 21,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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