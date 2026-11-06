FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 314,80 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'430 Punkten steht. In der Spitze fiel die FedEx-Aktie bis auf 310,70 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 312,54 USD. Zuletzt wurden via New York 40'196 FedEx-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,00 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 9,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,13 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,27 Prozent.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,74 USD ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte FedEx am 02.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2027 21,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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