FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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06.10.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx am Dienstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 288,32 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die FedEx-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 288,32 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'826 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte FedEx-Aktie bei 287,10 USD. Mit einem Wert von 289,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 44'156 Aktien.
Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,74 USD ab. Mit Abgaben von 48,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,30 USD. Am 23.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.01 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.24 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von FedEx.
Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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