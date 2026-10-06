FedEx Aktie News: FedEx am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 289,68 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'820 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 289,99 USD. Bei 289,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'168 Stück gehandelt.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 16,03 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2025 auf bis zu 149,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 93,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,30 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 23.06.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 USD gegenüber 3,46 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von FedEx.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen

DHL-Aktie tiefer: Deutsche Post übernimmt Paketautomaten-Betreiber Myflexbox

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht