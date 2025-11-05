Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.11.2025 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx zeigt sich am Mittwochabend gestärkt

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 257,05 USD zu.

FedEx
203.79 CHF -0.91%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 257,05 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'825 Punkten notiert. Bei 259,00 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 251,65 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 70'341 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 20,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,34 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 24,40 Prozent Luft nach unten.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,73 USD ausgeschüttet werden. Am 18.09.2025 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

FedEx wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 18,14 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

