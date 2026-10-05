FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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05.10.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx legt am Montagabend zu
Die Aktie von FedEx gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 291,65 USD.
Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 291,65 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'778 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 291,99 USD. Bei 290,13 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 78'467 FedEx-Aktien gehandelt.
Bei 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 15,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 94,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,30 USD aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 23.06.2026. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent auf 25.01 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 28.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 21,60 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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