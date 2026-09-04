FedEx Aktie News: FedEx gibt am Abend ab

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 322,06 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'714 Punkten liegt. Die FedEx-Aktie gab in der Spitze bis auf 321,35 USD nach. Mit einem Wert von 324,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 58'645 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 7,12 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,57 USD. Dieser Wert wurde am 05.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 54,18 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,85 USD aus. Am 23.06.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 25.01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 23.09.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 21,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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