FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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04.09.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die FedEx-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 323,29 USD nach.
Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 323,29 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'726 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der FedEx-Aktie ging bis auf 322,79 USD. Bei 324,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 24'897 FedEx-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 6,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2025 (147,57 USD). Abschläge von 54,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 5,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,85 USD. FedEx gewährte am 23.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FedEx ein EPS von 6,88 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.01 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 23.09.2027.
In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 21,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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