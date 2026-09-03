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03.09.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend im Aufwind

FedEx Aktie News: FedEx am Abend im Aufwind

Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 322,17 USD.

FedEx
258.63 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 322,17 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'754 Punkten tendiert. Der Kurs der FedEx-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 322,79 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 317,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90'536 FedEx-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,00 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 7,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2025 Kursverluste bis auf 147,57 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 54,19 Prozent Luft nach unten.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,85 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 23.06.2026 vor. Es stand ein EPS von 6,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 6,88 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FedEx einen Umsatz von 22.22 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. FedEx dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.09.2027 präsentieren.

Experten taxieren den FedEx-Gewinn für das Jahr 2027 auf 21,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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