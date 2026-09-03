FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag stärker

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 317,35 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'704 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die FedEx-Aktie bis auf 322,79 USD. Bei 317,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 31'406 FedEx-Aktien den Besitzer.

Bei 345,00 USD erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,71 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 115,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem FedEx seine Aktionäre 2026 mit 5,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,85 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 23.06.2026. Das EPS belief sich auf 6,60 USD gegenüber 6,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. FedEx dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.09.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2027 21,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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