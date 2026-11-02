FedEx Aktie News: FedEx steigt am Montagabend

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 319,60 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'566 Punkten liegt. Bei 321,29 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 316,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114'555 FedEx-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,00 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,95 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2025 auf bis zu 165,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,30 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,87 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 28.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FedEx ein EPS von 3,46 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 22.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 02.02.2028 dürfte FedEx die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 21,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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