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02.11.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von FedEx gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 319,32 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 319,32 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'660 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 321,29 USD. Bei 316,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 54'566 FedEx-Aktien umgesetzt.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 345,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 8,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 165,23 USD. Abschläge von 48,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,87 USD aus. Am 28.10.2026 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 22.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die FedEx-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 02.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von FedEx.
Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2027 21,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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