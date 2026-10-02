FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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02.10.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Freitagabend fester
Die Aktie von FedEx gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 288,41 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 288,41 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'715 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 290,59 USD. Bei 287,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 70'994 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 16,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 48,08 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,30 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.06.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 25.01 Mrd. USD gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.
Experten taxieren den FedEx-Gewinn für das Jahr 2027 auf 21,63 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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