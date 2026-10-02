Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’138 -1.0%  Bitcoin 70’017 -0.6%  Dollar 0.8289 0.0%  Öl 102.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Arbeit statt Urlaub: Milliardär Bill Gates hält Wochenenden und Urlaub für nicht notwendig
Wenn Krypto auf KI trifft: Cardano-Gründer überrascht mit ungewöhnlicher Prognose
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Aktien von Swisscom und Sunrise im Fokus: Schweizer Telekomanbieter wehren 2026 rund 150 Millionen Spam-Anrufe ab
Druck für die Starbucks-Aktie: Neue Filiale in Xinjiang in der Kritik
Suche...
ETF Sparplan

FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Freitagabend fester

FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Freitagabend fester

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 288,41 USD.

FedEx
239.92 CHF 1.42%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 288,41 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'715 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 290,59 USD. Bei 287,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 70'994 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 16,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 48,08 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,30 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.06.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 25.01 Mrd. USD gegenüber 22.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 28.10.2027.

Experten taxieren den FedEx-Gewinn für das Jahr 2027 auf 21,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen

DHL-Aktie tiefer: Deutsche Post übernimmt Paketautomaten-Betreiber Myflexbox

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht


Bildquelle: Eugene Berman / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu FedEx Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FedEx Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.09.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.07.26 FedEx Outperform Bernstein Research
02.07.26 FedEx Buy UBS AG
26.06.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:00 Logo WHS Micron, BASF & Carnival: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche
02.10.26 ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
02.10.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
02.10.26 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht – Bayer unter Druck
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
01.10.26 SMI verliert Kontakt nach oben
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’230.50 19.89 SHBEEU
Short 14’530.98 13.76 S2BHCU
Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
Long 13’110.84 19.32 S5BOUU
Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.90 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Novartis-Aktie verliert: Konzern baut RNA-Portfolio mit Milliarden-Deal in China aus
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Anleiherenditen geben nach
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie zieht an
Devisen: Euro gibt deutlich nach - Franken legt zu
NVIDIA-Aktie steigt auf neuen Höchststand - Analysten sehen weiteres Potenzial
US-Arbeitsmarktdaten im Blick: Darum stabilisiert sich der US-Dollar zum Franken
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 40/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.