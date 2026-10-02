FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 16:29:00
FedEx Aktie News: FedEx macht am Freitagnachmittag Boden gut
Die Aktie von FedEx gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 289,03 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 289,03 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 290,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 287,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 22'765 FedEx-Aktien.
Bei 345,00 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 19,36 Prozent zulegen. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,74 USD. Mit einem Kursverlust von 48,19 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,30 USD. Am 23.06.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 25.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22.24 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 28.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 21,63 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen
DHL-Aktie tiefer: Deutsche Post übernimmt Paketautomaten-Betreiber Myflexbox
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
02.10.26
|FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Freitagabend fester (finanzen.ch)
|
02.10.26
|FedEx Aktie News: FedEx macht am Freitagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu FedEx Corp.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.