FedEx Aktie News: FedEx macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 289,03 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 290,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 287,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 22'765 FedEx-Aktien.

Bei 345,00 USD markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 19,36 Prozent zulegen. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,74 USD. Mit einem Kursverlust von 48,19 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,30 USD. Am 23.06.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 25.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je FedEx-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 21,63 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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